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İstanbul Sultanbeyli’de fabrika yangını

İstanbul Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki 4 katlı tencere fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yayınlanma: 17:57 - 28 Eylül 2022 Güncellenme:
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İstanbul Sultanbeyli’de fabrika yangını

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