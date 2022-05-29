İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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