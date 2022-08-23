İstanbul’a yağmur ve serin hava uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

İstanbul, bu akşamdan itibaren günlerdir beklenen yağmurlu havanın etkisine girecek. İBB ve İSKİ ekipleri, Çarşamba gününden Cuma akşamına kadar etkili olması beklenen serin ve yer yer şiddetli yağışlı havanın oluşturabileceği sel ve su baskını riskine karşı hazırlıklarını tamamladı.

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İBB AKOM verilerine göre; günlerdir beklenen yağmur bu akşamdan itibaren geliyor. 24 Ağustos Çarşamba günü saat 14:00’ten itibaren ise, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

İstanbul genelinde yer yer kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı, serin ve yağışlı havanın Cuma günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olması beklenen yağışlara; şimşek, yıldırım ve kuvvetli rüzgarın da eşlik edeceği, 37 derecelerde hissedilen sıcaklıkların da 30 derecenin altına ineceği öngörülüyor.

İBB ve İSKİ ekipleri; yollarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskını, derelerde taşkın riski oluşturabilecek yağışlara karşı alarm durumuna geçti. Caddelerdeki mazgallardaki, çöp ve poşet gibi kirleticiler tek tek kontrol edilerek temizlendi.

AKOM'dan koordine edilen çalışmalar kapsamında; kot seviyesinin altında kalan alt geçitlerde (Unkapanı, Eminönü vb), deniz kıyısındaki meydanlarda (Üsküdar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy vb.) ve su baskını riski bulunan kritik noktalarda acil müdahale için ekip ve araç konuşlandırıldı.

14 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı ve Hatay’ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 32°C

Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 24°C, 36°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, Çarşamba parçalı zamanla çok bulutlu bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

AFYONKARAHİSAR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, Çarşamba parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, Çarşamba parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, Çarşamba parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, Çarşamba parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, Çarşamba zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, Çarşamba zamanla parçalı ve çok bulutlu; bu akşam güney kesimleri ile Çarşamba öğleden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, Çarşamba zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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