İstanbul’da 11 günde 10 binden fazla sikke ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına 11 günde düzenlenen 5 operasyonda, Helenistik, Roma, Osmanlı dönemlerine ait 10 binden fazla sikke ve 2 binin üzerinde farklı formlarda tarihi eser ele geçirildi. Çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik, 5-16 Mayıs tarihleri arasında Sancaktepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Pendik, Esenler'de operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Arkeoloji bölümü mezunu polislerin de katıldığı çalışmada, Hellenistik , Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait 10 bin 220 sikke ele geçirildi. Sikkelerden bazılarının üzerinde, imparatorlara ait resim işlemleri, basıldıkları dönemlere ait dini figürler, Hz.İsa betimlemesi, mitolojik öğleler bulunduğu belirtildi.

2 BİN 24 TARİHİ OBJE

Aramalarda, sikkelerle aynı dönemlere ait 2 bin 24 tarihi obje de ele geçirildiği belirtildi. Selçuklu Dönemi'ne ait ürünlerin de bulunduğu tarihi objeler arasında, kama ve bıçaklar, mızrak uçları; ölçü malzemeleri, pişmiş topraktan süs eşyaları, metal boncuklar, çıngıraklar, floral ve geometrik formlu kemer toka parçaları, çeşitli formda süs ve ihtişamı simgelediği bilinen metal malzemeli yüzükler olduğu belirtildi. Ayrıca ele geçirilen malzemeler arasında, taşınmaz malzemelerin bulunması dikkat çekti. Aramada, Bizans Dönemine ait sütun parçaları bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmasında ele geçirilen 12 bin 267 eserin incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine gönderileceği belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.