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İstanbul’da balıkçı barınağında yangın

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bir balıkçı barınağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yayınlanma: 19:54 - 24 Eylül 2022 Güncellenme:
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İstanbul’da balıkçı barınağında yangın

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