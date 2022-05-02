İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Saat 09.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 4 olurken, boş kalan yollar dron ile görüntülendi.

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Ramazan Bayramı’nın birinci gününde İstanbul’da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü’nde trafik yoğunluğu azaldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi. (İHA)