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İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

 İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Saat 09.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 4 olurken, boş kalan yollar dron ile görüntülendi.

Yayınlanma: 09:38 - 02 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Ramazan Bayramı’nın birinci gününde İstanbul’da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü’nde trafik yoğunluğu azaldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi. (İHA)

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Ataşehir D-100 Göztepe istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadıköy Ramazan trafik