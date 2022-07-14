İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da yarın bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurarak alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yarın Fatih Saraçhane'de düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.
Kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde;
Kapanacak Yollar:
1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)
2. İtfaiye Caddesi
3. Büyük Karaman Caddesi
4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti
5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi
İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak
6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine
Kapatılacak
Alternatif Yollar:
1. Atatürk Bulvarı
2. Akdeniz Caddesi
3. Balat Sahil Yolu
4. Vatan Caddesi