İstanbul’da bugün toplu ulaşım ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray, bugün ücretsiz hizmet verecek. İBB Meclisi’nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak.

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İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümünün kutlanacağı bugün İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaray ücretsiz çalışacak. İBB Meclisi'nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek. (İHA)

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