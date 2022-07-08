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İstanbul’da dev operasyon: 208 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda 208 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da dev operasyon: 208 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında bin 231 olaya müdahale edildi.

BİN 822 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar sonucunda toplamda 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında bin 822 şüphelinin yakalanırken, bu şahıslardan 208'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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