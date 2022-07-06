İstanbul’da duş sapığı yakalanmıştı… İstenen ceza belli oldu

Maltepe’de 7 Haziran günü sabah saatlerinde, apartmanın zemin katında oturan K.K.’yi duşa girdiği sırada banyo camından izleyen M.Ç. hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “cinsel taciz”, “mala zarar verme”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe'de bulunan bir apartmanın zemin katında oturan K.K.'yi duşa girdiği sırada banyo camından izleyen M.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Maltepe'de bir apartmanın zemin katında oturan K.K.'nin 7 Haziran günü sabah 7.15'te duş almak için banyoya girdiği, bu sırada banyonun camının açık olduğu ancak sinekliğin kapalı olduğu belirtildi.

Şüpheli M.Ç.'nin, müştekinin banyosunun camının önüne giderek sinekliği yırttığı ve camdan o sırada banyo yapan K.K.'yi izlediği aktarıldı.

EŞİNE HABER VERDİ

Müştekinin M.Ç.'yi fark etmesi üzerine sessizce banyodan çıkıp eşi R.K.'ye haber verdiğinin kaydedildiği iddianamede, R.K.'nin dışarı çıkarak banyonuun bulunduğu pencerenin önüne gittiğinde, M.Ç.'nin çömelmiş bir şekilde banyonun sineklik kısmına tırmandığı ve içeriye baktığını gördüğü belirtildi.

İddianamede, R.K.'nin şüpheli M.Ç.'ye ‘sen kimsin' diye seslenince, şüphelinin kaçmaya başladığı, R.K.'nin şüpheliyi kovalayarak yakaladığı ifade edildi.

BANYO PENCERESİNDEN İÇERİ BAKTIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli M.Ç.'nin ifadesinde, olay tarihinde işe gitmek için evden çıktığını, binanın önünden geçerken birden su sesi duyduğunu, sesin önünden geçtiği dairenin banyosundan geldiğini anlayınca pencerenin dibine yaklaştığını, bir an kendini kaybederek eğildiğini ve yarım açık olan banyo penceresinden içeri baktığını anlattığı belirtildi.

Şüphelinin ifadesinde, bir erkeğin koşarak yanına geldiğini görünce panikle kaçmaya başladığını, bu şahsın kendisini yakaladığını ve pişman olduğunu söylediği bilgisine yer verildi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, M.Ç.'nin mağdurun fiziksel mahrumiyetine müdahale ettiğini, mağdurun onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda onun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel arzu ve isteklerinin tatmin maksadına yönelik eylemde bulunduğu belirtti.

İddianamede M.Ç.'nin “özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “cinsel taciz”, “mala zarar verme”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından toplamda 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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