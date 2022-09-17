İstanbul’da hücre evine baskın: 6 kilogram bomba ile ele geçirildi
İstanbul'da Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün hücre evine yapılan operasyonda 3 kişi 6 kilogram bombayla yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Nisan ayında Sancaktepe’de DKP/BÖG terör örgütünün hücre evine baskın düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde ise 6 kilo bomba malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan çalışmalarda M.O. ve E.T.’nin parmak izlerine ulaşıldı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çarşamba günü 2 şüphelinin kaldıkları tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)