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İstanbul’da hücre evine baskın: 6 kilogram bomba ile ele geçirildi

İstanbul'da Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün hücre evine yapılan operasyonda 3 kişi 6 kilogram bombayla yakalandı. 

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İstanbul’da hücre evine baskın: 6 kilogram bomba ile ele geçirildi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Nisan ayında Sancaktepe’de DKP/BÖG terör örgütünün hücre evine baskın düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde ise 6 kilo bomba malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan çalışmalarda M.O. ve E.T.’nin parmak izlerine ulaşıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çarşamba günü 2 şüphelinin kaldıkları tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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