İstanbul’da İran adına çalışan hücre çökertildi

İstanbul’da İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen İran İstihbaratına çalışan bir hücre, geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen operasyonla çökertildi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusuna mensup subayların gizemli ve şüpheli ölümler silsilesi devam ederken, son olarak DMO'nun kilit isimlerinden Albay Hassan Said Khodaei’nin geçen ay Tahran'da suikasta uğraması büyük yankı uyandırmış, Khodaei'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutan İran misilleme arayışına girmişti. Saldırıya cevap verme arayışına giren İran'ın, Tel-Aviv ile Tahran arasındaki çekişmeyi Türkiye derinliğine taşıma amacında olduğu ifade ediliyor.

Son dönemde İranlı bilim adamlarına ve Albay Hassan Said Khodaei'ye yönelik suikastler Tahran-Tel-Aviv hattında gerilimi tırmandırırken, İran İstihbaratınca yönlendirildiği iddia edilen bir hücrenin, İsrailli turistlere suikast düzenlemek üzere ‘işadamı', ‘turist' ve ‘öğrenci' kılığında Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi.

EYLEM PLANI ARAYIŞINDALARMIŞ

Tetikçilerin de aralarında olduğu öne sürülen eylem timinin, İstanbul'da bazı günü birlik evlere ve Beyoğlu Kuloğlu Mahallesindeki bir otele yerleşerek, İsrailli grupları izleyip faaliyetlerini yakın takibe aldıkları tespit edildi. İran adına çalışan silahlı hücre ağına mensup kişilerin tamamının İranlı olmadığı ve içlerinde bazı yerel unsurların da bulunduğu öğrenildi.

Bu sırada eylem planı arayışında oldukları saptanan ve kaç kişi oldukları henüz resmi makamlarca açıklanmayan suikast şebekesi, Türk güvenlik birimlerince uzun süredir takibe alınarak ülkedeki her hareketi mercek altında tutuldu. Suikast silahları ile birlikte günü birlik evlere ve Beyoğlu'ndaki bir otele yerleşen İran hücresine yönelik Perşembe günü gece vakti baskın yapıldı. Saldırı tasarlayan İranlılar, gözaltına alındı. Muhtemel bir saldırıyı güvenlik birimleri engellerken, eylemin amacının ise son dönemde olumlu adımlar atılan ve 15 yıl aradan sonra normale dönen Türkiye-İsrail ilişkilerini rayından çıkarmak olduğu iddia ediliyor.

Yıllar sonra başlayan diyaloğun ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu yılın başlarında Ankara’yı ziyaret etmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen ay İsrail’e ziyaret gerçekleştirmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de 23 Haziran Perşembe günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu.

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Said Khodaei’nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı misilleme arayışında olduğu değerlendirilen İran'ın, iki taraf arasındaki çekişmeyi Türkiye'ye taşıma arayışında olduğuna işaret ediliyor. (İHA)

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