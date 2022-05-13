İstanbul’da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) görevlilerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda bazı şüpheliler belirlendi.
Araştırmalarda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdikleri, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulundukları, sosyal medyayı kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı.
Özel Harekat Polisi ve TEM operasyon timinin yer aldığı operasyonda, 9 ilçede 13 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskında 16 şüpheli yakalandı.