İstanbul’da istihbarat savaşı

İran ve İsrail arasındaki casus savaşları İstanbul’a taşınmak istenince MİT ve polis harekete geçti. İsraillilere yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. İran istihbaratına çalıştıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerinde 2 tabanca ve susturucu bulunduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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Operasyon, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ve İstanbul Emniyetinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. İddiaya göre, istihbarat birimleri İstanbul'da İsraillilere yönelik saldırı arayışında olan bir yapıyı belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda 5 şüpheli tespit edildi.

İKİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan tespitlerin ardından Beyoğlu ve Beylikdüzü'nde 17 Haziran'da operasyon düzenlendi. Baskında 5 şüpheli yakalanırken, 2 tabanca ve 2 susturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, İran'da son zamanda meydana gelen ve İsrail'in suçlandığı cinayetlerin intikamını almak için İstanbul'a geldikleri öne sürüldü.

SORGULARI SÜRÜYOR

İsraillileri hedef almayı planladıkları iddia edilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ülkeye turist ya da iş adamı vizesiyle girdiği belirtilen şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran'da geçtiğimiz günlerde Devrim Muhafızları’na yönelik bir dizi suikast düzenlenmişti. En sonra Tahran'da Albay Hasan Seyyad Hodayi öldürülmüştü. İran suikastlerin arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid 13 Haziran'da Türkiye'de bulunan İsraillilere “Derhal Türkiye'den ayrılın” çağrısında bulunmuştu. İsrail’den yapılan açıklamalarda İran istihbaratının İsraillileri hedef alacağı iddia edilmişti.

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