İstanbul’da kan donduran cinayet: Öldürüp düğün salonuna gömdüler

İstanbul'da 2 buçuk aydır kayıp olarak aranan Fatih Demir'in husumetli olduğu arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin cinayetten saatler önce Silivri'de birlikte yemek yedikleri Fatih Demir'i öldürüp kır düğün salonunun bahçesine gömdükleri belirlendi.

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İstanbul’da Fatih Demir’in kardeşi bir süre kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

25 Mart 2022 tarihinde yapılan müracaatın ardından polis harekete geçti. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Fatih Demir’in 24 Mart 2022 tarihinde son olarak 8 yıldır arkadaşları olan İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerle görüldüğünü belirledi.

KATİLLERİYLE ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE YEMEK YEDİĞİ BELİRLENDİ

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin Fatih Demir’in iki kardeşle buluştuğunu birlikte otomobile binerek, önce kendi evine ardından Silivri’de bir lokantaya gittiklerini belirledi.

Burada birlikte yemek yiyen üçlünün daha sonra tekrar otomobile binerek, İlhan Ç. ve Kurban Ç.’nin sahibi olduğu Silivri, Ortaköy mahallesinde bulunan ruhsat alınmadığı için çalışmayan kır düğün salonuna gittikleri belirlendi.

Yapılan çalışmalarda 16.30’da kır düğün salonuna giden Fatih Demir’in bir daha dışarı çıkmadığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda İlhan Ç. ve Kurban Ç.’nin saat 23.00 gibi işyerinden ayrıldıkları, Fatih Demir’in telefonunu evinin yakınında atarak, Selimpaşa’da bir eve gittikleri belirlendi.

İKİNCİ KATTAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasın ardından operasyon için düğmeye bastı.

Şüpheliler İlhan Ç. ve Kurban Ç. ile olaydan haberi olduğu öğrenilen H.Ç. ikinci kattan atlayarak polisten kaçmaya çalışırken gözaltına alındılar. O anları ise güvenlik kameraları görüntülendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan şüphelilerden İlhan Ç. ile Kurban Ç.’nin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin olayın anlık geliştiğini söyleyerek, eski bir husumet yüzünden tartışma çıktığını bu sırada Fatih Demir’i öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

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