İstanbul’da kurbanlık boğa 7 kişiyi birden savurdu

Arnavutköy'de ağaca bağlanan kurbanlık boğa, 7 kişi tarafından zapt edilemedi. Arka bacakları iple bağlı olan boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden savurdu. Bir kişiyi yere yıktı.

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Kurban için alınan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Dev boğa gözü kapatılarak bir ağaca bağlandı.

Tekme atmaması için arka bacakları da bağlanan kurbanlık boğa kesilmek üzere bekletiliyordu.

Sahibi ile birlikte 7 kişi boğayı tutmak için yanaştı. Bir kişi kuyruğundan, iki kişi arka bacaklarındaki ipten kurbanlığı tutarken 4 kişi de gövde tarafından boğayı tutmaya başladı. Ancak boğa, kendisini tutanlara tüm gücüyle direndi.

Boğanın hamlesiyle çevresindeki 7 kişiyi sağa sola doğru savuran boynuzundan tutan bir kişiyi de yere düştü. Yere düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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