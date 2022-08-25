İstanbul’da metrekareye 69 kg yağış düştü

Yoğun yağışların etkili olduğu İstanbul'da en fazla yağışı metrekareye 69 kg ile Sarıyer aldı. Yoğun yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı İBB ekipleri teyakkuzdaydı. İBB'den yapılan açıklamada hazırlıkların aylar öncesinden yapıldığı bildirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tıkanma ihtimali bulunan mazgallar temizlendi. Kanallar incelendi. Temizlenmesi gerekenlere müdahale edildi. Yağışın başlamasıyla birlikte de ekipler, ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için sahada hazır bekledi.

ESENYURT'A ANINDA MÜDAHALE

Esenyurt Haramideresi taşması nedeniyle çevre sokaklarda su baskınları ihbarları alındı. Ekipler olaya kısa sürede müdahale edildi. Bölgede temizlik, destek ve sosyal hizmet çalışmaları devam ediyor.

SARIYER'DE METREKAREYE 69 KG YAĞMUR DÜŞTÜ

Yağış İstanbul'da zaman zaman etkili oldu. En fazla yağışı Sarıyer aldı. Sarıyer'de metrekareye 69 kg yağış düştü. Diğer bazı ilçelerdeki rakamlar da şu şekilde oluştu: Beykoz 53 kg/m2, Kartal 30 kg/m2 ve Arnavutköy 19 kg/m2. Diğer bölgelerde 5-15 kg/m2 aralığında yağış değerleri kaydedildi.

BACA, IZGARA VE KANALLAR TEMİZLENDİ

Sel ve su baskınları için her an hazırlıklı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 1 ayda Anadolu ve Avrupa Yakası’nda 7 bin 719 baca, 13 bin 017 ızgara, 51 bin 266 metre açık kanal ve 148 bin 970 metre kapalı kanal temizliği yaptı.

METEOROLOJİK DURUM

Gün boyu molalarla yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

GÜN NASIL BAŞLADI?

Sabah saatlerinden itibaren; Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur ilerleyen saatlerde etkisini artırarak il genelinde etkili oldu. Özellikle Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde 30-45 dakika gibi kısa zaman diliminde ani şekilde etkili olan sağanak yağmur, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde yoğun şimşek ve yıldırım aktivitesi eşliğinde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam ediyor.

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