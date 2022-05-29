İstanbul’da ‘millet bahçesi’ trafiği

Millet bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı'ndaki fidan dikim törenine giden vatandaşlar servislerle taşınınca İstanbul trafiği kilitlendi.

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Yolcu trafiğine kapatılan, iki pistinin kırılarak millet bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı’nda bugün fidan dikme töreni ve İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlamaları yapılıyor.

Tartışmalar arasında pistleri kırılmaya başlanan, kapalı kapılar ardında ihalesi yapılan Atatürk Havalimanı’nın imar planları bugünkü törene iki gün kala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değiştirildi.

Mimarından mühendisine, pilotundan havayolu şirketi kurucusuna kadar kamuoyunun her kesiminden gelen tepkilere rağmen bir ‘inat’ projesine dönüştürülen millet bahçesindeki etkinliğe Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılıyor.

Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı.

Çoğu AKP’li belediyelerin tahsis ettiği servis araçlarıyla öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.

Havalimanı yönündeki yol güzergahlarında trafik felç oldu, sürücüler 10 dakikalık mesafeyi 1 saatte aldı.

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