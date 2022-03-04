İstanbul’da ‘savaşa hayır’ mitingi

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB, İstanbul Kadıköy meydanındaki bir basın açıklamasıyla “ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı” savunma çağrısını yükseltti.

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Ukrayna'da ağır bir insani yıkım yaratan savaşa karşı 4 Mart 2022 Cuma günü saat 18'de Kadıköy'de düzenlenen eylemde ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

Çerkezoğlu’nun okuduğu ortak açıklama metni şöyle:

“SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!”

*Bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında yapay olarak körüklenen gerilim bir haftadır savaşa dönüştü. Rusya'nın saldırılarıyla beraber ağır bir insani yıkımla karşı karşıyayız.*Bu çatışmanın kaybedeni Rusya ve Ukrayna emekçileri başta olmak üzere bölge halkları olacaktır.*Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!

*Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir!

*Savaş, emekçilerin ekmeği küçülürken zenginlerin kasalarının dolması demektir!

*Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması demektir!

*Savaş, iktidarların baskı politikalarına kılıf uydurulması demektir. İnsan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır!

*Savaş üzerinde yaşadığımız gezegenin, ekosistemin, doğanın tahrip edilmesi demektir!

*Savaş daha fazla, açlık, yoksulluk, göç ve dolayısıyla tüm boyutlarıyla sağlıksızlık demektir!

*Savaş artan ırkçılık, cinsiyetçilik ve ayrımcılık demektir

*Öncelikle sivillerin can güvenliğini tehdit eden ağır saldırılar sürerken, Ukrayna'yı terk etmek isteyen herkese tüm komşu ülkeler sınırlarını açmalıdır. Mültecilere sınırları kapatmak veya ırkına, kökenine, inancına göre mülteci seçmek insanlık suçudur.

*Savaşı durdurmak için geç değildir. Rusya kendi halkının sokaklardan yükselen barış taleplerine kulak vermeli, saldırılarını derhal durdurmalıdır.

*Ukrayna'daki tüm yabancı güçler geri çekilmeli, Ukrayna'daki tüm halklar kendi gelecekleri hakkında silahların gölgesinden uzak bir biçimde karar verebilmelidir.

*Dünya ölçeğinde de tüm askeri paktlar dağıtılmalı, başka ülkelerdeki askeri varlıklar sonlandırılmalıdır.

*Silahlanmayı ve yayılmayı esas alan politikalarından vazgeçilmelidir.

*Bu talepler doğrultusunda ülkemizi yöneten iktidarın NATO'da genişlemeye yönelik yaklaşımına itiraz ediyoruz. Savaşı değil yaşamı ve barışı savunan bizler Rusya ile nükleer anlaşmalara son verilmesini istiyoruz. Ülke kaynaklarının savaş politikaları için kullanılmasını, saldırgan devletleri vergilerimizle beslemek istemiyoruz.

*Farklı emperyalist projelerin ve yayılmacı hayallerin çatışması emekçilere yıkım getirmekte, dünyayı ve halkları felakete sürüklemektedir. Bizler farklı emperyalist kampların yayılmacı tezlerini, savaş gerekçelerini reddediyor, savaşsız, sömürüsüz “başka bir dünya mümkün” diyoruz.

*Biz Türkiye'nin emek ve demokrasi güçleri için dünyadaki tüm dostlarımızı savaşa karşı barış, silahlanmaya karşı sosyal haklar, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı halkların kardeşliği, baskıcı iktidarlara karşı demokrasi, emeğin sömürüsüne karşı eşitlik için, “başka bir dünya için” ortak mücadeleye çağırıyoruz.”