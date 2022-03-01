İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütleri IŞİD ve Hizbullah içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri IŞİD ve Hizbullah’a yönelik operasyon düzenledi.

Üç ilçede 4 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

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