İstanbul’da terör operasyonu
İstanbul'da terör örgütleri IŞİD ve Hizbullah içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri IŞİD ve Hizbullah’a yönelik operasyon düzenledi.
Üç ilçede 4 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.