Abone Ol

İstanbul’da yarım tondan fazla uyuşturucu yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 593 kilo Mariuhana ele geçirildi.

Habip ATAM
Yayınlanma: 14:28 - 21 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. “Narkotik Madde İmal ve Ticareti” suçlarıyla  ilgili çalışma yapan ekipler, Eyüpsultan'da operasyon düzenledi. Polisin 2 araçta ve 1 adreste yaptığı aramada 593 kilogram Marihuana, 1 tartı, 1  hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda; 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Polis baskınında evdeki uyuşturucu ve paraları dışarı attılar İlginizi Çekebilir Polis baskınında evdeki uyuşturucu ve paraları dışarı attılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
istanbul izmir Menemen operasyon Polis uyuşturucu