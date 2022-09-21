İstanbul’da yarım tondan fazla uyuşturucu yakalandı
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 593 kilo Mariuhana ele geçirildi.
Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. “Narkotik Madde İmal ve Ticareti” suçlarıyla ilgili çalışma yapan ekipler, Eyüpsultan'da operasyon düzenledi. Polisin 2 araçta ve 1 adreste yaptığı aramada 593 kilogram Marihuana, 1 tartı, 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda; 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.