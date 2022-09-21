İstanbul’da ‘yasaklar’ günü

İstanbul'da peş peşe yasaklar... Kaymakamlık kararıyla Anadolu Adliyesi, Çağlayan Adliyesi'ne girişlere kısıtlama getirildi. Cağaloğlu'nda ise İranlı Mahsa Emini'nin polis tarafından dövülerek öldürülmesini protesto edecek kadınların girilmesine izin verilmiyor.

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Fırat FISTIK Sevgim Begüm YAVUZ Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

İstanbul’da tansiyon yüksek! Kaymakamlık kararlarıyla bazı adliyelere girişlere izin verilmedi. Cağaloğlu'ndaki İran Başkonsolosluğu önünde de sıkı güvenlik önlemleri alındı.

CHP’Lİ İSİMLERİN YARGILANMASI / KARTAL: Bugün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın yargılandığı Anadolu Adliyesi’ne girişler Kartal Kaymakamlığı tarafından engellendi. Duruşmaların yapılacağı salonların koridorlarında çok sayıda polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

CUMARTESİ ANNELERİ DAVASI / ÇAĞLAYAN: Öğle saatlerinde ‘Cumartesi Anneleri’ davasının görüleceği Çağlayan Adliyesi’ çevresinde, Kağıthane Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.

ALPER TAŞ GÖZALTINA ALINDI

Yasak kararı sonrası duruşma için adliyeye gelenler ile polis arasında arbede yaşandı. Basın açıklamasına polis müdahale etti.

SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş ve davanın bazı avukatları ile DİSK Basın İş Sendikası Başkanı Faruk Eren gözaltına alındı. MAHSA EMİNİ CİNAYETİ PROTESTOSU / CAĞALOĞLU: İran’da Mahsa Emini’nin başörtüsü yasağına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etmek için kadınların Cağaloğlu’nda toplanmasına da yine kaymakamlık tarafından yasak getirildi. AYRINTILAR GELECEK

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