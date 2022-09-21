İstanbul’da ‘yasaklar’ günü
İstanbul'da peş peşe yasaklar... Kaymakamlık kararıyla Anadolu Adliyesi, Çağlayan Adliyesi'ne girişlere kısıtlama getirildi. Cağaloğlu'nda ise İranlı Mahsa Emini'nin polis tarafından dövülerek öldürülmesini protesto edecek kadınların girilmesine izin verilmiyor.
İstanbul’da tansiyon yüksek! Kaymakamlık kararlarıyla bazı adliyelere girişlere izin verilmedi. Cağaloğlu'ndaki İran Başkonsolosluğu önünde de sıkı güvenlik önlemleri alındı.
CHP’Lİ İSİMLERİN YARGILANMASI / KARTAL: Bugün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın yargılandığı Anadolu Adliyesi’ne girişler Kartal Kaymakamlığı tarafından engellendi. Duruşmaların yapılacağı salonların koridorlarında çok sayıda polis yoğun güvenlik önlemi aldı.
CUMARTESİ ANNELERİ DAVASI / ÇAĞLAYAN: Öğle saatlerinde ‘Cumartesi Anneleri’ davasının görüleceği Çağlayan Adliyesi’ çevresinde, Kağıthane Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.
ALPER TAŞ GÖZALTINA ALINDI
Yasak kararı sonrası duruşma için adliyeye gelenler ile polis arasında arbede yaşandı. Basın açıklamasına polis müdahale etti.