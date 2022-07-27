Abone Ol

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ denetimleri

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde şüpheli görülenler kimlik sorgulamasından geçirilirken, araçlar ise tek tek arandı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ denetimleri

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde ‘Yeditepe Huzur’ denetimleri yapıldı.

İlçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Maltepe’deki denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Şüpheli görülen kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi. (DHA)

Terör soruşturması yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi İlginizi Çekebilir Terör soruşturması yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi Polis yeleğiyle yarı çıplak poz veren adam sosyal medyada olay oldu İlginizi Çekebilir Polis yeleğiyle yarı çıplak poz veren adam sosyal medyada olay oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster