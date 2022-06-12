İstanbul’da yoğun sağanak etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Şehrin birçok bölgesinde saatlerdir aralıksız olarak devam eden yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor.
Sabah saatlerinden itibaren şehirde etkili olan yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları da saçak altlarında ve ağaç altlarına sığındı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü.
AKŞAMA KADAR SÜRECEK
Meteoroloji’nin tahminlerine göre sağanak yağış akşam saat 18.00’a kadar devam edecek.