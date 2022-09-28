İstanbul’da zincirleme kaza

İstanbul Sultangazi'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada beton mikseri motosikletin üzerine devrildi. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında, Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GU 3201 plakalı otomobilin sürücüsü Tolgahan Alıntaş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yere düşen 34 EBE 506 plakalı motosiklete çarpmamak için hamle yaptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

34 NG 9607 plakalı beton mikseri şoförü de hamle yapınca araçlar birbirine girdi. Arkadan gelen 34 UD 4479 plakalı kamyonet ile 34 LET 679 plakalı servis minibüsünün de karışmasıyla zincirleme kaza oldu.

Beton mikseri kaldırıma çarptıktan sonra motosikletin üzerine devrildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ile kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Mustafa Erik yaralandı.

Bildirilmesi üzerine olay polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

“SONUÇ ORTADA”

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Tolgahan Alıntaş, “Motorcu önüme devrildi. Çarpmamak için hafif yavaşladım, arkadan gelen diğer araçlar da bana vurdu. Sonuç ortada” dedi.

Kazayı gören Kemal Yavuz, “Mikser şoförü 50 kilometre hızla giderken, önüne motosiklet kırıyor. Bunlar ağır vasıta kamyon olduğu için kamyonla mecbur sola manevra yaptı. Yoksa motosiklet sürücüsünü ezecekti. Manevra yapıp kamyonu yan yatırmasaydı motosiklet sürücüsünü ezecekti” İfadelerini kullandı. (DHA)

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