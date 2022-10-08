İstanbul’daki Erzurum günlerinde Davutoğlu krizi

İstanbul Maltepe Meydanı’nda yapılan Erzurum Tanıtım Günleri’nin açılış töreninde Ahmet Davutoğlu gerilimi yaşandı.

Orhan BOZKURT

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İstanbul Maltepe Meydanı'nda yapılan Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılış töreninde Ahmet Davutoğlu gerilimi yaşandı. Açılış törenine katılmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun törene gelmesinin engellendiği iddia edildi.

Açılış töreni öncesinde alana gelen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı ve teşkilat mensupları, Erzurum Valisi Okay Memiş ve bazı AKP’li belediye başkanlarının “Davutoğlu katılacaksa biz törene katılmıyoruz” diyerek organizasyon komitesine ‘rest’ çektiğini, ERKON yöneticilerinin de Ahmet Davutoğlu'nun törene katılmasını istemediklerini kendilerine bildirdiklerini öne sürdüler.

ERKON yöneticileri ile partililer arasında tartışmalar yaşandı. Bazı partililerin “Erzurumlulara yakışmadı” tepkisine ERKON yöneticilerinin “Erzurum ile ilgisi yok. Valilik ve belediyenin yaptığı Erzurum'a genellenemez” karşılığını verdikleri bildirildi.

“BAŞBAKANLIK YAPMIŞ BİR İNSANI YOLDAN ÇEVİRMEK DEVLET ADABINA SIĞMAZ”

Yaşanan duruma tepki gösteren Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ise, Erzurum Valisi Okay Memiş ve ERKON Başkanı Mustafa Macit'e tepki göstererek etkinlik alanından ayrıldı. Şahin, “Bu ülkede Başbakanlık yapmış bir insanı yoldan çevirmek devlet adabına sığmaz. Böyle bir devlet adabı yok. Erzurumlu hemşerilerimiz sizin adınıza utanmak zorunda değil. Bu yapılanı kınıyorum, böyle bir rezalet görülmemiştir. Böyle bir rezalet yok. Size yazıklar olsun” dedi. Gelecek Partililerin araçlarına binip alandan uzaklaşmasının ardından Erzurum Günleri açılış törenine başlandı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ CİNİSLİ: BATSIN BÖYLE PARTİCİLİK!

Açılış töreninde kürsüye çıkan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de Gelecek Partililere destek verdi, Ahmet Davutoğlu’ndan özür diledi. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Cinisli, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün burada bir başbakanı ağırlayamadık. Partisi hiç önemli değil, Sayın Ahmet Davutoğlu Beyefendi, Başbakanlık yapmış Türkiye siyasetinde önemli bir rol oynamış bir kişiliktir. Erzurumluya bu yakışmaz.

*Kim olursa olsun bugün burasının ismi Erzurum Tanıtım Günleri, biz Erzurum’u burada kendimize tanıtmıyoruz. Aslında görevimiz Erzurum'u, Erzurumlu olmayanlara tanıtmaktır. Asli görevimizdir bu.

*Hele ki bir Başbakana, ‘Sen gelme kardeşim, sen gelirsen ben yokum demek' Erzurum'un duruşu değildir, benim duruşum değildir her şeyden önce. Erzurum'un asil duruşu bambaşkadır, bunu umarım anlarlar ve anlatırlar. Buradan değerli Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan, bu kürsüden Erzurumlular adına, bir Erzurumlu olarak siyaseti bir kenara bırakıp özür diliyorum.

*Kusurumuza bakmasın… Bu yapılan ne devlet terbiyesine, ne siyasi ahlaka, ne nezakete ne de Erzurumluluğa sığmaz.

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