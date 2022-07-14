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İstanbul’un su kaynaklarından biri! Endişelendiren görüntü

İstanbul'un su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka endişe yarattı.

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İstanbul’un su kaynaklarından biri! Endişelendiren görüntü

İstanbul’da su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı’nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı.

Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü.

Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia ederken, yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.

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