İşte Türkiye’nin icra haritası

CHP’li Gürsel Tekin, UYAP’ın verilerine dayanarak 81 ilin icra sayısını açıkladı. İstanbul’da 8.2 milyon icra dosyası var. Diğer illerimiz de vahim durumda.

Başak KAYA

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Ulusal Yargı Ağı'na (UYAP) sistemine dayanarak yaptığı araştırma ile Türkiye'nin icra haritasını çıkardı. Son bir yılda icra dosya sayısı yüzde 30 oranında arttı. İcra dairelerinde işlemi devam eden dosya sayısı 23 milyon 511 bine çıktı. Gürsel Tekin “Vatandaş boğazına kadar borca battı. 81 ilin 81'inde de ağır bir tablo var” dedi.

2022'nin ilk 4 ayında icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 657 bin yeni dosya geldi. Her gün 18 bin yeni dosya açılıyor. 16 milyonluk İstanbul'da, 8.2 milyon icra dosyası var. Nüfusu 4,3 milyon olan İzmir'de ise 1,6 milyon kişi icralık. Ankara'da 2 milyon, Antalya'da 1 milyona yakın dosya bulunuyor.

BORÇ 28.3 MİLYARA ULAŞTI

“Türkiye icralık oldu” diyen Tekin, vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlarının da 28.3 milyar liraya ulaştığını açıkladı. “Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüleşecek” diyen Tekin şunları söyledi: “Artan enflasyon yüzünden milletin borç ödemeye parası kalmadı. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de sadece 8 milyon icra dosyası vardı. Şimdi ise 3 kat artış var. Halk nefes alamaz hale geldi.”