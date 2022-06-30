İstifa eden AKP’li isim: Ne hale getirdiler…

Bursa'da partisinde makam ve mevki sahiplerinin liyakatsiz oluşunu öne sürerek, Orhangazi ilçe Belediye Meclisi üyeliğinden istifa eden AKP'li Nurcan Eroğlu Polat, AKP'yi bu kez de vefasız olmakla eleştirdi.

Halil ATAŞ

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Orhangazi İlçe Belediye Meclis Üyesi AKP’li Nurcan Eroğlu Polat, Mart ayında, meclis üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurarak, “Partimden ayrılma sebeplerim; zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve bu kadar da olmaz dediğim, şahit olduğum yanlışlardır” ifadelerini kullanmıştı.

“CUMHURBAŞKANI GELECEK DİYE ARANIP MESAJ GÖNDERİLİYOR”

AKP’li Nurcan Eroğlu Polat, AKP’yi bu kez de vefasız olmakla eleştirdi. Polat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Daha düne kadar aranmayan, sorulmayan AK Parti üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Bursa’ya gelecek diye aranıp mesaj gönderilip programa gelmeleri tavsiye ediliyor! Yazık bugünleri düşünmeyen yöneticilere! Ne hale getirdiler…! Vesselam” ifadelerini kullandı.

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