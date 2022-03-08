İstinaf mahkemesinden ‘Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ hakkında karar

İstinaf mahkemesi, Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararını onadı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl Mart ayında beraat kararı verilmişti.

BERAAT KARARI ONANDI

Yerel mahkemenin kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.

ŞİKAYET EDENLERİN İDDİALARI YERİNDE GÖRÜLMEDİ

Ceza Dairesi kararında, “Sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamı ile sanığın leh ve aleyhindeki toplanan tüm kanıtları inceleyip, irdeleyen ve iddianın reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, savunmayı tercih nedenlerini açıklayan, aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin beliren takdir ve kanaati karşısında istinaf başvurusunda bulunan O Yer Cumhuriyet savcısı ve katılan vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla İstinaf başvurularının esastan reddine” ifadelerine yer verdi.

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