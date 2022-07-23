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İsveç’in Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Göteborg şehrindeki terör propagandası sonrası İsveç'in Ankara Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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İsveç’in Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

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