İsyan eden çiftçi ürünleri silkeleyip yere döktü

Denizli’de geçen yıl 7,5 liradan sattığı şeftaliye bu yıl ancak 5 liradan alıcı bulabilen çiftçi isyan etti. Bahçedeki ağaçları silkeleyip ürünü yere saçan çiftçi; “Yeterin gari” diye seslendi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Çivril ilçesinde şeftali üreticisi aradığı fiyatı bulamayınca isyan etti.

Geçen yıl şeftalinin kilosunu 7,5 liradan satan üreticiler bu yıl en fazla 5 lira fiyat alabildi.

Meyveciliğin yaygın olduğu ilçenin Kocak köyünde bir üreticinin tüm ağaçları silkeleyerek ürünleri yere saçtığı video sosyal medyada büyük yankı buldu.

Taban fiyat karşısında deliye dönen üretici videoda; “Alın alın… Nereye götürecekseniz götürün. Para etmiyor, pul etmiyor. Yeterin ulan yeterin gari… 3-5 kuruşu peşkeş çekeceğiz diye. Alın ne ederseniz edin” ifadelerini kullanarak aracı firmalara isyan etti.

‘ÜRETİCİ ZARAR EDİYOR'



Bölgedeki üreticiler geçen yıl bir kilo şeftali ile bir litre mazot alabildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

*Şimdi 6 kilo şeftali bir litre mazot ancak ediyor. Geçen yıl saati 60 lira olan sulama ücreti bu yıl 170 lira oldu. 100 lira olan işçilik 200 lir oldu. Maliyetler 4 katına çıkınca ürettiğin ürünün faydası kalmadı.

*Geçen yıl 7-8 liraya sattığımız şeftaliye bu yıl 5 lira fiyat veriyorlar. Büyük marketlerde 5 liraya verdiğimiz şeftali 20 liradan satılıyor. Burada payı kim götürüyor?

*Tüccar geliyor, ihracat yok diyor. O zaman neden tır tır mal çekiyorsun. Kazancını tek ürüne bağlayanlar zarar ediyor. Bu insanlar geçimini nasıl sağlayacak?

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