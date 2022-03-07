İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: 400 bin genç icralık

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP iktidarında KYK borçlu sayısının 5 milyonu aştığını ve yaklaşık 400 bin gencin icralık durumda olduğunu söyledi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan gençlerin sorunlarına dikkat çekti.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ BU GENÇLERİMİZ İÇİN BİR ADIM ATILMALI”

KYK borçlu sayısının 5 milyonu aştığını ve yaklaşık 400 bin gencin icralık durumda olduğunu ifade eden Ataş şunları söyledi:

*Ekonomik krizin giderek derinleştiği bugünlerde üniversite mezunu KYK borçlu sayısı 5 milyonu aştı.

*Yaklaşık 400 bin genç icralık durumda. Geçen yıl 5,5 milyar lira olan KYK borçlarının bu sene 10 milyar liraya yaklaştığı belirtiliyor. Görüldüğü gibi, gençlerimiz bu borçları ödeyemiyor.

*Durum böyleyken yandaşların ceza borçlarını silen, 5'li çetenin milyarlarca vergisini affeden,

*Suriyelilere milyar dolarlar harcayan, yabancı ülkelere peşi sıra yardımlar gönderen, yabancı ülkelerin IMF'ye olan borçlarına kadar ödeyen iktidar gençlerimizin KYK borçlarını görmezden gelmektedir.

*Bu borçlar yüzünden okurken çalışmak zorunda kalan, ülkesinden ve kendi geleceğinden umudunu kesen, ülkemizin geleceği bu gençlerimiz için bir adım atılmalı ve yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

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