İYİ Parti öğretmenlerle meslek kanununu masaya yatırdı

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay’ın davetiyle bir araya gelen eğitim sendikaları temsilcileri “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nu masaya yatırdı.

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İYİ Parti, eğitim sendikalarını bir araya getirerek toplantı düzenledi. Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda hem öğretmenleri hem de üniversite öğretim elemanlarını temsil eden sendikalar yer aldı.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay'ın davetiyle buluşan eğitim sendikalarının temsilcileri “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nu masaya yatırdı.

YAŞANAN SORUNLAR ELE ALINDI

İYİ Parti'nin eğitim politika ve projelerinin anlatıldığı toplantıda öğretmenlerin özlük hakları ve eğitimleri ile üniversite öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlar da gündeme geldi.

Öğretmenlik mesleğinin yeniden saygın ve itibarlı bir meslek haline gelmesi için el birliğiyle çalışılmasına karar verildi.

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