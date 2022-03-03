İYİ Parti zeytinlikler için Danıştay’a başvurdu

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergün, elektrik üretimi için zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yürütülmesinin önünü açan düzenlemenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

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İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine imkan tanıyan yönetmeliğe tepki göstererek, Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a başvurdu.

Danıştay’a verilen dilekçede, maden Yönetmeliğine getirilen ek düzenleme kapsamında maden arama faaliyetleri amacıyla zeytin ağaçlarının tahrip edilmesi ve zeytinlik alanların maden sahasına dönüştürülmesinin önünün açıldığı belirtildi.

ANAYASAYA AYKIRI

Dilekçede, bahse konu yönetmeliğin öncelikle Anayasa'nın 45'inci maddesi ile Anayasal güvence altına alınan, tarım arazileri ile çayır ve meraların amacı dışında kullanılmasının önlenmesi hususuna aykırı olduğu, ayrıca 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un 20. maddesinde emredici nitelikte belirtilen ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Zeytinlik sahaları daraltılamaz.' hükmüne de aykırı şekilde düzenlendiği belirtildi.

“TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLAR VERECEK”

Yönetmeliğin, telafisi mümkün olmayan zararlar doğabileceği gerekçesiyle bir an önce yürütmesinin durdurulması kararının verilmesi gerektiğini belirtilen Dilekçenin sonuç kısmında şu ifadeler kullanıldı:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 01/03/2022 tarih ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in, kanunla düzenlenmesi gereken alanları hukuka ve normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil edecek şekilde düzenlemesi ve 3573 sayılı Kanun'un amir hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, ilgili Yönetmelik'in öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve sonrasında iptali yönünde karar verilerek yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasını vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

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