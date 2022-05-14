İYİ Parti’den, AKP’li başkana suç duyurusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından AKP Teşkilatlarının iftar organizasyonunu üstlendiğinin ortaya çıktığını belirten, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AKP'li Başkan Alinur Aktaş hakkında, kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP’li Alinur Aktaş hakkında, kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“YETKİ VE SORUMLULUKLARIN DIŞINA ÇIKTI”

Aktaş'ın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. Maddesindeki görev, yetki ve sorumluluklarının dışına çıkarak, AKP Teşkilatlarının iftar organizasyonunu üstlendiğinin ortaya çıktığını belirten Türkoğlu, “Bu sebeple de, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. Maddesinde belirtilen Kamu Zararı net biçimde oluşmuştur” dedi.

KAMU DAVASI TALEP ETTİ

AKP Mustafakemalpaşa ve Gemlik İlçe Teşkilatlarının parti iftarları duyurularında, organizasyonun Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı resmen belgelendiğine işaret eden Türkoğlu, “Kaldı ki, AKP İl Başkanı Davut Gürkan'ın olayı savunma amaçlı açıklaması da tevili ikrar niteliği taşımıştır. Bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu eylemle görev, yetki ve sorumluluğunu aşarak kamu kaynağında eksilmeye neden olmuştur. Dolayısıyla şüpheliler hakkında belirtilen ve eylemlerine uyan diğer suçlara ilişkin olarak soruşturma yürütülmesini ve akabinde kamu davası açılmasını talep ediyorum” ifadesini kullandı.

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