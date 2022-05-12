İYİ Parti’den Canan Kaftancıoğlu açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza sonrası İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Verilen kararın zamanlamasından niteliğine kadar, bu kadar tartışılıyor olması bile, asıl tehlikeye, yani yargıya olan güvenin sarsıldığına işaret etmektedir" denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Karara İYİ Parti’den tepki geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Türkiye derme çatma iddianamelerle verilen mahkeme kararlardan çok çekmiştir. 28 Şubat günlerinde, okunan bir şiirin bile bahane edildiği, adalet duygusunun yaralandığı kararlar hepimizin hafızasındadır. O günün mağdurlarının, bugünün mağrurları haline gelerek,

*Tüm kurumlar üzerinde vesayet oluşturması, siyaseti dizayn edebilmek, bireylere korku salabilmek için, hukuku ve adalet duygusunu zedelemesini kabul edemeyiz.

*Evet, CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu hakkında, yargı bir karar vermiştir. Ancak, verilen kararın zamanlamasından niteliğine kadar, bu kadar tartışılıyor olması bile, asıl tehlikeye, yani yargıya olan güvenin sarsıldığına işaret etmektedir.

“MİLLETİMİZİN ADALETE OLAN GÜVENİNİ SARSMAKTADIR”

*İYİ Parti olarak; Asıl ve önemli tehlikenin de bu olduğuna inanıyoruz. Ak Parti iktidarı, üzerinde vesayet kurabilmek için yargıyı, bugün terör örgütü dediği FETÖ'ye bile teslim etmiştir.

*Vesayetle mücadele ettiğini söyleyerek iktidara gelenlerin bu vesayet iştahı, milletimizin adalete olan güvenini sarsmaktadır. Unutmayalım ki; Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz.

*Demokrasinin olmadığı yerde kalkınma olmaz. Kalkınmanın olmadığı yerde, zenginlik olmaz.

Bugün, bu kararı, sıradan bir mahkeme kararı olarak görüp geçemeyiz. Bu karar, ülkemizi uluslararası alanda da itibarsızlaştıracak, Bu yanı ile zaten kırılgan olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerimizi daha da sıkıntılı bir hale sokacaktır.

*İYİ Parti olarak; Fikrine katıldığımız ya da katılmadığımız tüm vatandaşlarımızın, adil yargılanma hakkını, Adaletin ve demokrasinin tam ve kamil uygulanması mecburiyetini savunmaya devam edeceğiz.

*Millet iradesinin görevi verdiği günden itibaren de, Cüpbelerdeki düğmeleri söküp atacak, Türk adaleti üzerine düşen gölgeleri ortadan kaldıracağız.

İlginizi Çekebilir Canan Kaftancıoğlu kararına siyasilerden sert tepki

İlginizi Çekebilir Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak!