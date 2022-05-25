İYİ Parti’den Doğu Türkistan çağrısı

Doğu Türkistan'da toplama kampı görüntülerinin İngiliz haber ajansında yer almasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bu insanlık dışı zulmü Avrupa, Amerika kınıyor ama Ankara'dan ses çıkmıyor. Bu mudur insanlığınız?" çıkışında bulundu. Usta, "Uygur Türklerinin acılarının son bulması için, başta Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olmak üzere Birleşmiş Milletler’i ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

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İYİ Partililer geçtiğimiz gün Çin’in Ankara Büyükelçiliği önüne giderek Uygur Türklerinin düzenlediği protestoya destek olmuştu. Toplama kampı mağdurlarının mektubunun okunduğu eylemde, Birleşmiş Milletler'in Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde ses yükseltilmesine yönelik Uygur Türklerinin çağrısına dikkat çekilmişti.

“BELGELERİ ORTAYA ÇIKTI”

Uygur Türklerinin mağduriyeti bugün TBMM gündemine de geldi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, şu ifadeleri kullandı;

*Çin'in Doğu Türkistan'da zulmettiği ve toplama kamplarına gönderdiği Uygur Türklerine ait 5 binden fazla fotoğraf ve belge, İngiliz haber ajansı BBC tarafından yayımlanmıştır. Polis bilgisayarının hacklenmesi sonucu elde edilen belgelerle zulüm bir kez daha kanıtlanmıştır.

*Çin, bölgedeki kampların sadece eğitim amaçlı olduğunu savunurken, yeni yayımlanan belgeler kampların, bir hapishaneden farksız olduğunu göstermektedir. Çin hükümetine ait belgeler, kampların bir hapishaneden farksız olduğunu göstermektedir.

*Çin hükümetine ait belgelerde kampın silahlı gardiyanlar tarafından korunduğu görünmekte ve birçok soydaşımızın sadece Müslüman olduğu için gözaltına alındığı belirtilmektedir. Anne babaları gözaltına alınan Uygur Türkü çocuklar ise Çin hükümeti kontrolündeki yurtlara yerleştirilmiştir.

“BU MUDUR İNSANLIĞINIZ?”

İYİ Partililerin, Uygur Türklerine destek eylemine dikkat çeken Usta, şunları söyledi;

*Bu kapsamda, partimizin başkanlık divanı üyeleri ve milletvekillerimiz, Çin'in Uygurlara yönelik tutumunu protesto etmek ve Uygurların, Birleşmiş Milletler'in insan hakları komisyonerliğine yaptığı çağrıya destek amacıyla dün Çin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması gerçekleştirmişlerdir.

*Çin'in, Doğu Türkistan'da Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme, Avrupa'dan, Amerika'dan bile ses gelirken, Ankara'dan hala beklenen tepki gelmemiştir. Hükümet, zulüm gören kardeşlerimizi duymamakta, insan hakları ihlalini sürdüren, Çin'e karşı sesini çıkaramamaktadır.

*Türkiye Cumhuriyeti devleti, Doğu Türkistan'a sahip çıkmalı, Çin zulmünü tanımalı, Uygurlu soydaşlarımızın can ve mal güvenliği uluslararası yasalara göre garanti altına alınmalıdır.

*Doğu Türkistan’da Uygur Türkü kardeşlerimiz kamplarda zulüm görüyor, işkenceye maruz kalıyor. Bu insanlık dışı zulmü Avrupa, Amerika kınıyor ama Ankara’dan ses çıkmıyor. Bu mudur insanlığınız?

“HEM TÜRKİYE HEM BM HAREKETE GEÇMELİ”

İYİ Partili Erhan Usta sözlerini, “Uygur Türklerinin acılarının son bulması için, başta Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olmak üzere Birleşmiş Milletler'i ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz” diyerek tamamladı.

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