İYİ Parti’den Engelsiz Yaşam Çalıştayı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Engelsiz Yaşam Çalıştayı'nda konuştu. Akşener, engelli yakınlarının Türkiye'de çok zor yaşadıklarını dile getirdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği Engelsiz Yaşam Çalıştayı’nda konuştu. Böyle bir çalıştayın açılış konuşmasını yapmanın heyecan ve onur verici olduğunu vurgulayan Akşener, şunları söyledi:

ONLARIN ÖNERİLERİYLE ŞEKİLLENECEK

– Toplumsal Politikalar Başkanlığımızın yaptığı bir çalışma var. ‘Engelsiz bir hayatı, engelsiz bir yaşamı, engelli bireylerimize nasıl sağlarız, biz iktidar olduğumuzda ne yapacağız?’ sorusunun cevabı bir çalışma. Bu çalışmayı önce sunacağız sonra da işin asıl sahiplerinin onayına, tavsiyesine açacağız.

– Çalışmamıza derneklerimiz, STK’larımız, engelli bireylerin aileleri ve kendileri bakacaklar. “Şurayı unutmuşsunuz. Burada şöyle bir eksik var” diyecekler ve ondan sonra nihai hale getireceğiz. Yaparak, yaşayarak eğitimi anlatın çocuklara derlerdi. Bu çalıştay yaşayanların önerileriyle şekillenecek proje ve politikalarımızın belirlenmesini sağlayacak.

ÖYLE AİLELER GÖRDÜM Kİ…

Ailesinde görme engelli bireylerin bulunduğunu belirten Akşener, şöyle devam etti:

– Hangi sistem içerisinde olursa olsun, engelli bireylerin hayatlarındaki engelli yakınlarının Türkiye’de çok zor yaşadıklarını yakından bilen bir insanım. Saygı görürler, merhamet duyulur ama kurumsal olarak çok zor bir hayat yaşanıyor. Belki oradan kaynaklanan bir dikkatle, engelli bireyler üzerinde STK’lar da dahil çalışmış bir insanım. Öyle aileler gördüm ki bu süreç içerisinde…

– Anneyim, babaanneyim. Biz kadınların en önemli duygusu, “Allah’ım ne olur evlat acısı gösterme”dir. Bir duamız daha vardır, “Allah’ım ne olur evlatla imtihan etme” diye. Özellikle zihinsel engelli çocukları bulunan annelerin, evladımı nasıl bırakırım endişesini gören, hisseden bir insanım. Onun için o annelerin, o hissini en aza indirecek, o annelerin o duygusunu emniyet hissiyle takas edecek bir çalışmayı birlikte yapmamızı istiyorum. Bu konuda yapacağınız destekler için vereceğiniz destekler için eleştirileriniz için bugünden teşekkür ediyorum.

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