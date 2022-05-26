İYİ Parti’den iktidara milli güvenlik çağrısı

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalar Başkanlığı, son günlerde gündemde olan dış politika konularıyla ilgili iktidara çağrıda bulundu. “Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği” ile ilgili 2 şartın daha eklenmesini öneren İYİ Parti, Yunanistan konusunda ise, "Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Anlaşması’nda gedik açılmasını asla kabul etmiyoruz. İktidardan, söz konusu ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ile ilgili olarak da gecikmeden gerekli işlemi yapmasını bekliyoruz" denildi.

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İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalar Başkanlığı, dış politikada yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. İYİ Parti’den yapılan açıklama şu şekilde:

“YENİ TEHDİTLER ORTAYA ÇIKTI”

” 1. 20 yıldır iktidarda bulunan AKP yönetimi, liyakatsiz kadrolarla yürütmeye çalıştığı öngörüsüz, basiretsiz ve beceriksiz politikalarla, içerde ve dışarda ülkemizi birçok maceraya sürüklemiş, milli güvenliğimize yönelik tehditlere karşı herhangi bir tedbir geliştiremediği gibi, gittikçe büyüyen yeni tehditlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

2. Milli güvenlik politikalarında, öngörüsüz bir şekilde yapılan yanlışların ve zamanında tedbir alınmamasının, nasıl tehdit/tehditler ortaya çıkardığını bugün Suriye'de görmekteyiz.

İktidar, 11 yıl önce “İhvancı” hayallerle Suriye bataklığına dalmış ve sonucunda,

– Güney sınırımız terör üreten bir coğrafyaya dönüşmüş,

– Bölgede bir “Terör Devletçiği”nin ortaya çıkmasını engellenememiş,

– Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülke konumuna gelmiştir.

“SIĞINMACI SORUNU KABUL EDİLEMEZ BOYUTLARA ULAŞTI”

* Suriye'nin kuzeyindeki mevcut durumun, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik birinci öncelikli tehdit olma özelliği artarak devam etmektedir. Suriye'den gelen ‘sığınmacı sorunu’ da, artık kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.

* Partimiz kurulduğu günden bu yana, Suriye'den ülkemize yönelen tehditlerle ilgili iktidarı uyarmakta, çözüm önerilerini her fırsatta kamuoyunun ve hükümetin dikkatine sunmaktadır.

* Ancak, iktidar bu konudaki bütün çağrılarımıza kayıtsız kalmış, yanlış icraat sonucunda sınırlarımız adeta delik deşik olmuş, ülkemiz göç tanımına sığmayan bir istilaya uğramış, nihayetinde milletimizin bu duruma dayanacak gücü ve sabrı kalmamıştır.

* İktidar çözüm üretmek yerine, muhtemelen yaptırılan anketlere göre değişen söylemlerle ve derinliği olmayan açıklama ve sözde tedbirlerle, kamuoyundaki hassasiyeti azaltmaya çalışmaktadır.

“HAYATİ VE PARTİLER ÜSTÜ BİR KONU”

* İYİ Parti olarak, Suriye'den ülkemize yönelen tehditleri ortadan kaldıracak çözümlerimiz hazırdır. Sığınmacılarla ilgili temel politikamız, “Sığınmacıların, insanî değerlerimize ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası hukuk esaslarına göre, her hal ve şartta ve mümkün olan en makul sürede, 2011 yılı öncesinde yaşadıkları yerleşim yerlerine (origin) dönmeleridir.”

* Türkiye öncelikle, BM, ABD, AB, Rusya, bölge ülkeleri ve Suriye'nin uyumlu iş birliği ile sığınmacıların Suriye'ye dönüşünü sağlamaya çalışmalıdır.

* Uyumlu iş birliği olmaması durumunda, Türkiye'ye bölgeden yönelen/yönelebilecek tehditleri bertaraf etmek, Türkiye'deki sığınmacıların Suriye'ye dönüşlerini sağlamak ve Süleyman Şah Türbesi'ni Türk toprağına geri döndürmek maksadıyla, Suriye'nin kuzeyinde Yayladağ-Tabka-Rakka-Haseki-Sincar hattına kadar olan bölgeyi kontrol altına almalıdır.

* Çünkü Fırat'ın batısında Tel-Rıfat ve Münbiç'in, Fırat'ın doğusunda ise Ayn El-Arap (Kobani) ve Kamışlı bölgeleri ile Ayn İsa ve Tel Temir bölgelerinin, kontrol altına alınması, artık Suriye'den Türkiye'ye yönelen tehditleri ortadan kaldırmayacaktır.

* Bu durumda bazı zorlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ancak yaşanacak hiçbir zorluk ve bedel, orta ve uzun vadede ortaya çıkacak zorluklardan ve milletçe ödemek zorunda kalacağımız bedellerden daha ağır olmayacaktır.

* Milli güvenliğimize yönelen bu tehditlerin ortadan kaldırılmasını, hayati ve partiler üstü bir konu olarak değerlendiriyoruz.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

3. İYİ Parti olarak “Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği” ile ilgili görüşlerimiz geçtiğimiz hafta (17 Mayıs 2022) kamuoyu ile paylaşılmıştır.

* Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde; NATO üyesi veya üye adayı ülkelerden, milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerine destek vermekten vazgeçmelerinin istemesi en doğal hakkıdır. Yeni bir genişleme sürecine giren NATO, Türkiye'nin hassasiyetlerini göz önüne almak zorundadır.

* Türkiye, bu iki ülkenin NATO üyeliğine kabulünü;

– NATO ülkeleri, İsveç ve Finlandiya’nın Suriye’deki savaşa müdahil olması nedeniyle Türkiye’ye uyguladıkları silah ambargosunu kaldırmaları,

– Finlandiya ve İsveç’in ülkesinde PKK’ya kucak açmaması ve PKK ile YPG’ye askeri desteği kesmesi şartlarına bağlamıştır.

* Her iki şart da Türkiye için hayati önemdedir, ancak kesinlikle yeterli değildir.

“TÜRKİYE BU ŞARTLARI DA EKLEMELİ”

Türkiye bu şartlara,

– Bütün NATO üyesi ülkelerin, PKK'nın Suriye Kolu PYD'yi de terör örgütü olarak tanımasını,

– NATO üyesi ülkelerde bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesini de eklemelidir.

İYİ Parti olarak, iktidarın bu konuda kararlı bir duruş sergilemesini bekliyoruz.

* Ancak, iktidarın bu çerçevede yürüttüğü faaliyetleri usul ve esas yönünden eleştiriyor, bazı endişelerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

“İÇ SİYASETE ALET EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

* Konunun diplomatik kurallara uyulmadan “uluorta ve ayaküstü” gündeme getirilerek iç siyasete alet edilmesini kabul etmiyoruz. Türk devlet geleneğinde böyle bir usul yoktur.

* Esas olarak da, sadece üye adayı Finlandiya ve İsveç'den değil, tüm NATO üyesi ülkelerden terör örgütü ve terör yapılanmalarına destek vermekten vazgeçmelerini ve PKK'nın Suriye kolu PYD'yi de terör örgütü olarak tanımaları gerekmektedir.

* İktidarın geçmişte “şaşaa” ile NATO nezdinde gündeme getirdiği iki vetodan (2009 yılında Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olmasına karşı çıkılması, 2019 yılında “NATO’nun Polonya ve Baltık Ülkelerini Savunma Planı”nın kabulünü PKK/YPG’nin terör örgütü olarak tanınması şartına bağlanması) daha sonra geri adım atmış olması, Türkiye'nin NATO nezdindeki tutarlılığı, güvenilirliği ve caydırıcılığına önemli darbe vurmuştur.

* Buradan; iktidarı Türkiye'nin milli güvenliğine büyük tehdit oluşturan bir konuyu bazı davalara, iç siyasete ve bir kişinin handikaplarına kurban etmemesi, NATO üyesi ülkeleri de bu hususları dikkate alarak “gizli-kapaklı” işler yapmamaları noktasında uyarıyoruz.

* Yunanistan'ın, Makedonya'nın sadece ülke ismi nedeniyle NATO'ya girişini 2008'den 2020'ye kadar veto etmesi ve sonunda bu ülkenin ismini değiştirerek “Kuzey Makedonya” olarak NATO'ya girebilmesi, bu konuda nasıl davranılması gerektiğini gösteren en net örnektir.

MİÇOTAKİS AÇIKLAMASI

4. Bu konuların yanında, Yunan Başbakanının ABD ziyaretinde yaşananlara, iktidardan zamanında ve yeterli bir tepkinin gelmemiş olması manidardır. ABD Başkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanı ile sadece bir kez yüz yüze görüşen Biden, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Washington'da ağırlamıştır.

* Miçotakis, gerek Beyaz Saray'daki görüşmede, gerekse Kongre'deki konuşmasında,

– Biden'a “Mavi Vatan” haritasını göstererek Türkiye'yi şikâyet etmiş,

– “Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı çözümü kimse kabul etmeyecek.” deyip müzakere sürecinde Biden'ın tüm ağırlığını koymasını istemiş,

– “Meskûn adalar” üzerindeki uçuşlara müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamış,

– Bir ABD üssü haline gelen Dedeağaç'a yatırımların süreceğini bildirmiş,

– ABD'den, 20-25 adet F-35 tipi savaş uçağı satın almak istediklerini kaydetmiştir.

* Ayrıca, Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalıştığı öne sürülmüştür.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

* Yunan Başbakanı onuruna Beyaz Saray'da verilen resepsiyona katılan, geçmişte Türkiye aleyhine birçok faaliyette bulunan ve halen Türk vatandaşı olan ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Lambriniadis'in konuşmasında, “Yunan devriminin iki yüzüncü yıldönümü” ifadesini kullanmışı ve iki lidere “Ekümenik Patrikhane”ye güçlü destekleri nedeniyle teşekkür etmiştir.

* İktidar tarafından bu konuda ancak bir hafta sonra çok tarihi (!) bir şekilde “Benim için artık Miçotakis diye biri yok.” ifadesiyle tepki verilmiştir.

* İYİ Parti olarak, bu ziyarette ortaya çıkan görüntüler ile ileri sürülen görüşleri şiddetle kınıyoruz. Yunanistan'ın birçok adayı silahlandırmış olmasının, bazı ada/adacık/kayalıkları sahiplenmesinin ve Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili açıklamalarının Lozan Anlaşmasına aykırı olduğunu tekrar hatırlatıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan Anlaşması'nda gedik açılmasını asla kabul etmiyoruz.

* İktidardan, söz konusu ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ile ilgili olarak da gecikmeden gerekli işlemi yapmasını bekliyoruz.”