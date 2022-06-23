İYİ Parti’den Mahir Ünal’ın zam açıklamasına tepki

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşıyla ilgili açıklamasına tepki gösteren İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, "Kendilerine bonkörlükte sınır tanımayanlar, vatandaşlarımıza da en az yüzde 60 zam yapmak zorundadır!" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşıyla ilgili “Emekli vekil maaşları Cumhurbaşkanı maaşına endeksli. Emekli vekiller mağdur olmasın diye sayın Cumhurbaşkanımız maaşının artmasını kabul etti” açıklamasına İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“VİCDANIM KABUL ETMİYOR”

Dikbayır, yaptığı paylaşımda “Hayat pahalılığı can yakarken; milletvekillerine ve cumhurbaşkanına yüzde 40 zam yapılmasını, ben bir milletvekili olarak içime sindiremiyorum, vicdanım kabul etmiyor, reddediyorum! Kendilerine bonkörlükte sınır tanımayanlar, vatandaşlarımıza da en az yüzde 60 zam yapmak zorundadır!” ifadelerini kullandı.

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