İYİ Parti’den siyanürle altın aranmasına karşı önerge

İYİ Parti, “Ordu ili ve diğer bölgelerde yapılan ve yapılması öngörülen altın arama faaliyetlerinin doğaya zarar verilmeden yürütülmesine ilişkin" araştırma önergesi verdi.

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Önergeyi İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis Başkanlığına sundu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede şu ifadeler yer aldı:

“4 BİN DÖNÜM ALAN EKLENECEK”

“Ordu ilinde hali hazırda 2 bin dönüm alanda yürütülen siyanürle altın arama ve çıkarma faaliyetlerine 4 bin dönüm üzerinde alanın da ekleme yapılması için 24 Mayıs 2022 tarihinde ihale yapılacaktır. Korgan, Altınordu ilçelerinde birer ve Ulubey ilçesinde de 2 bölgede olmak üzere toplam 4 bölgede altın madeni arama faaliyeti yapılması öngörülmektedir.

“DOĞANIN ZARAR GÖRMEMESİ ZARURİDİR”

Altın madeninin çıkarılarak ülkemize kazandırılmasına karşı olmamakla birlikte, bu işlem yapılırken en kıymetli mirasımız o doğanın zarar görmemesi, çevreci ve insan sağlığını önceleyen yöntemlerin kullanılması ve bu amaçla teknolojik gelişmelerden faydalanılması zaruridir.

Siyanürle altın arama faaliyetlerinin neden olduğu zararların tespit edilmesi, doğaya ve insan sağlığına verilen zararların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, altın arama faaliyetlerinde çevreci yöntemlerin kullanılması için gerekli planlamaların yapılması ve toprağına sahip çıkmaya çalışan Ordulu vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü'nün 104'üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz. “

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