İYİ Partili Dikbayır: Zamlı milletvekili maaşımı ihtiyacı olan ailelerle paylaşacağım

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, milletvekillerinin maaşlarına yapılan yüzde 40’lık zamma tepki gösterdi. “Bugün emeklilere bin lira zam yapılırken milletvekillerine 20 bin lira zam yapılmasına karşıyım" diyen Dikbayır, zamlı milletvekili maaşının bir kısmını yardıma muhtaç ailelere bağışlayacağını açıkladı.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'la birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya geldi. Bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Dikbayır, geçtiğimiz günlerde milletvekilli maaşlarına yapılan yüzde 40'lık zamma tepki gösterdi.

“DOĞRU BULMUYORUM, AYIPTIR”

“Vatandaş bu durumdayken ben milletvekillerine bu zammın yapılmasına karşıyım” diyen Dikbayır, “Bunu daha önce de net bir şekilde söyledim. Siz bugün emeklilere bin lira zam yaparken milletvekillerine 20 bin lira zam yapmaya ben karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum, ayıptır! Milletvekillerine yapılan zammı belki bir nebze mazur görebiliriz. Çünkü gerçekten milletin gerçek vekilleri, şehirlere sürekli ziyaretler yapan ve vatandaşı dinleyenlerin de masrafları biraz arttı. Ama ne olursa olsun zam oranı bu kadar olmamalı” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE HERKES BUNU BİR KAMPANYA OLARAK GÖRSEYDİ”

Milletvekilliği maaşına yapılan zammın bir kısmını her ay düzenli bir şekilde yardıma muhtaç ailelere bağışlayacağını söyleyen Dikbayır, “Ben bunu hesap ettim, 36 bin liralık bir fark var. Genel başkanımız basına duyurmadığı ve tek bir kare fotoğraf aldırmadığı İstanbul başta olmak üzere fakir semtlerdeki vatandaşlara maddi yardımlar yapmaya çalışıyor. Ben bu parayı her ay düzenli bir şekilde maddi durumu iyi olmayan bu ailelere vereceğim. Belki bu konuda benim durumum daha müsait ama keşke herkes bunu bir kampanya olarak görseydi milletimizin biraz kalbi ferahlardı. Üstüne basa basa söylüyorum bu zammı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

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