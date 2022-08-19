İYİ Partili Erozan’ın, sorusuna Soylu’dan yanıt geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 20 Nisan 2022 tarihi itibariyle Türkiye’de kaç tane PKK’lı terörist kaldığını sordu. Bakan Soylu'dan gelen yanıtı paylaşan Erozan, "Bu hafta yaptığı açıklamada 124 rakamını andı, bana yanıt verirken hesabı henüz tutturamamışlarmış" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Türkiye’de 20 Nisan 2022 tarihi itibariyle kaç tane PKK’lı terörist kalmıştır..?” diye sordu.

TÜRKİYE’DE KALAN PKK’LI TERÖRİST SAYISINI SORDU

Erozan’ın, Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

*İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 19 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Türkiye’de kalan PKK’lı terörist sayısını 260, 25 Haziran 2021 tarihinde 240, 19 Eylül 2021 tarihinde ise ilk defa 200’ün altında 197’ye geriledi şeklinde ifade etmiştir.

*İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 22 Ekim 2021 tarihinde Hak-İş Konfederasyonu’nun Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada bu sayıyı ‘180’in altına düştü’ şeklinde belirtmiştir.

*Sayın Süleyman Soylu 29 Kasım 2021 tarihinde ‘Türkiye’de 170 terörist kaldı’ ifadesini kullanmıştır.

*10 Aralık 2021 tarihinde Sayın Süleyman Soylu rakamı ‘160’tan az’ olarak belirtmiştir. 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Berberler Odası’nın İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Olağan Genel Kurulu’nda konuşan İçişleri Bakanı dağdaki terörist sayısının 150’nin altına düştüğünü ifade etmiştir.

*Anılan son tarihten bu yana da ‘etkisiz hale getirilen’ teröristler bulunduğuna göre Türkiye’de 20 Nisan 2022 tarihi itibariyle kaç tane PKK’lı terörist kalmıştır..?

BAKAN SOYLU YANIT VERDİ: KARARLILIKLA MÜCADELE EDİLMEKTEDİR

Bakan Soylu’nun imzasını taşıyan yanıtta ise şöyle denildi:

*Ülkemiz, ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, güvenlik güçlerinin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan terör örgütleriyle ayrım gözetmeden, demokratik hukuk kuralları çerçevesinde etkin bir şekilde ve kararlılıkla mücadele etmektedir.

*Terörle mücadele kapsamında elde edilen bilgilere ilişkin detaylı çalışmalar yapılmakta, gelen ihbarlar ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle anında paylaşılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

“HESABINI HENÜZ TUTTURAMAMIŞLARMIŞ”

İYİ Partili Erozan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geçmiş beyanlarına atfen 20 Nisan 2022 tarihi itibariyle Türkiye'de kaç tane PKK'lı terörist kaldı diye sormuştum… Verdiği yanıt aşağıdadır. Bu hafta yaptığı açıklamada 124 rakamını andı, bana yanıt verirken hesabı henüz tutturamamışlarmış” ifadelerini kullandı.