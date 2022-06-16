İYİ Partili Kabukcuoğlu: ‘Ya aç kal ya ülkeyi terk et’ kıvamı yaratıldı

TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan ve sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren yasa teklifi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu bu kanun teklifinde bir cinlik sezdiklerini belirterek, "Biliyoruz ki temmuz ayı ücretlilerin zam ayıdır. Temmuzdan hemen önce hazırlanan bu kanun teklifinde bir cinlik sezinlemekteyiz. Hükumet, işi o hale getirdi ki 'Ya aç kal ya ülkeyi terk et' kıvamı yaratıldı" dedi.

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Milletvekili Kabukcuoğlu, sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa teklifi nedeniyle TBMM’de yaptığı konuşmada AKP hükümetini ve sağlık sistemini eleştirdi.

İktidarın, Aralık 2021’de sağlık çalışanları ile ilgili bir yasal düzenleme teklifi getirildiğini, bu teklifin muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturdukları kamuoyu neticesinde geri çekildiğini hatırlatan Kabukcuoğlu, “Teklif geri çekildiğinde, beklentiler teklifin yetersiz olduğu ve kapsamının arttırılacağı şeklindeydi. Bir hayal içinde sağlık çalışanları 6 ay beklediler. Biliyoruz ki temmuz ayı ücretlilerin zam ayıdır. Temmuzdan hemen önce hazırlanan bu kanun teklifinde bir cinlik sezinlemekteyiz. Teklif, 6 ay önce getirilen tekliften daha da yetersiz iyileştirmeleri öngörüyor. Bu ülkenin tüm insanları vatanını severdir, bundan hiç kuşku yok. Hükumet, işi o hale getirdi ki ‘Ya aç kal ya ülkeyi terk et’ kıvamı yaratıldı” dedi.

“YOKSULLUK SINIRI 19 BİN 600 LİRA, PROFESÖR MAAŞI 17 BİN LİRA”

Konuşmasında ekonomik krize de değinen Kabukcuoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı dahil ‘Hekimler gidiyorsa gitsinler’ dediğine göre, yöneticilerimiz sağlık çalışanlarına ihtiyaç olmadığını ifade ediyorlar. Türk sağlık teşkilatı, yurt dışına hekim ihraç ediyor. TES-İŞ’in yaptığı araştırmada Mayıs 2020 itibarıyla yoksulluk sınırının 19.600 lira olduğunu biliyoruz, oysa bir tıp tıp profesörü 17 bin Türk Lirası maaş almakta yani sağlık çalışanları, istisnasız, yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında hayatlarını devam ettiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET, SAĞLIK PERSONELİNİ 6 AY OYALAMIŞTIR”

Konuşmasında 11 maaşlı danışmanlara para bulan hükümetin, sağlık personeline gelince para yok tavrı takındığının altını çizen İYİ Partili Kabukcuoğlu konuşmasında şunları söyledi:

“Yasa teklifiyle, uzman hekim emekliliğine 2.100 lira kadar bir fark geliyor. Eczacı, hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi teknisyenler dahil hiçbir sağlık çalışanının emekliliğine bu dahil değildir. Aktif sağlık çalışanlarının durumunda ise çok az bir iyileştirme getirilmiştir. Mevcut yasa tasarısıyla sağlık çalışanlarının tepesine Demokles’in kılıcı asılmaktadır. Ek ödeme işlemlerini denetleyecek bir inceleme heyeti kurulacağı hükme bağlanmıştır.

Hastane yönetimi, tavırlarını beğenmediği çalışanlara tam bir mobbing uygulama fırsatını yakalamıştır. Hükumet, bu denli yetersiz ve dar kapsamlı bir yasa teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisini oyalamıştır. Sağlık personelini 6 ay oyalamıştır. Sağlık çalışanlarının ayakta kalmasını sağlayacak bir tedbir değildir. Yasa teklifinin derhâl geri çekilmesi ve sağlık personelinin günümüz şartlarında ihtiyaçlarını karşılayacak bir yasa teklifinin getirilmesi gereklidir.”

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