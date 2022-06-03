İYİ Partili kadınlardan Erdoğan hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı Gezi Direnişi eylemlerine katılanlara yönelik “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerine tepki gösteren İYİ Parti Manisa İl Kadın Politikaları Başkanlığı, Erdoğan hakkında Anayasa’nın 103.’üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İlker KILIÇASLAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gezi eylemine katılanlara yönelik, “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın Gezi Direnişine katılanlara yönelik ifadelerine tepkiler devam ederken İYİ Parti İl Kadın Politikalar Başkanlığı üyeleri, Erdoğan hakkında Anayasanın 103.maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı yeminini de ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Manisa Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan İYİ Parti Manisa İl Kadın Politikaları Başkanı Fatma Şencel, Erdoğan'ın canlı yayında kullandığı ifadelerin hakaret niteliğinde olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Manisa İl Kadın Politikaları Başkanı Şencel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 1 Haziran 2022 tarihli grup toplantısında, bizlerin burada tekraren ifade etmekten ar edeceğimiz bir ifade ile Türk kadınına alenen hakaret etmiştir. Cumhurbaşkanının tüm televizyonlarda canlı yayında alenen kullandığı ifadenin açıkça hakaret suçunu teşkil ettiği Yargıtay'ın Yerleşik İçtihatlarında sabittir.

* Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bu eylemi ile Anayasamızın 103.maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı yemini de ihlal etmiştir. Türk kadınları adına, tüm kadınlar adına toplumsal ve siyasi vazifemiz gereği sayın Cumhurbaşkanı'nın suç teşkil eder eylemine istinaden Ankara Cumhuriyet Savcılığı nezdinde şikayette bulunduk.

* Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçunu alenen, tüm televizyonlar önünde canlı yayında ve en önemlisi Gazi TBMM çatısı altında işlemiş olmasının ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirilmesi, mübrez eylem ile hukuki dayanağını anayasadan alan ‘Cumhurbaşkanı yemininin ihlal edilmiş olmasının' da soruşturulması talepli olarak şikayet dilekçemizi Cumhuriyet Savcılığımıza arz ettik.

* Bağımsız Türk Yargısı'nın, şikayetimize istinaden hukukun gereklerini eksiksiz ve adil bir şekilde yapacağına, failin siyasi kimliğinden etkilenmeksizin başta Anayasamız olmak üzere kanunlarımızın emirlerini yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Başlattığımız hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Açıklamanın ardından İYİ Partili kadınlar suç duyurusu dilekçesini Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

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