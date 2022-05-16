İYİ Partililer Atatürk Havalimanı’nda yıkımı protesto etti: ‘İhanetlerden yalnızca biri’

İYİ Parti gençlik teşkilatı mensupları, yıkım başlatılan Atatürk Havalimanı'na giderek protesto düzenledi. İYİ Partililerin açıklamasında, "Bu yıkım girişimi AKP iktidarının, cumhuriyet miraslarımıza olan ihanetlerinden yalnızca biri. Bu yıkım, bir metro durağını dahi doğru noktaya denk getiremeyen AKP iktidarının son çırpınışlarıdır. Bu yıkım, Atatürk’ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır" ifadelerine yer verildi.

Sözcü İstanbul

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İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü ve Genel İdare Kurulu Üyesi Orhun Ertürkmen, İYİ Gençlik İstanbul İl Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki İYİ Gençlik teşkilatı mensupları, akşam saatlerinde yıkım başlatılan Atatürk Havaalanı önüne giderek basın açıklamasında bulundu.

“İHANETLERDEN YALNIZCA BİRİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “Bugün, AK Parti iktidarının bir klasiği haline gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti mal varlıkları ve değerlerini ortadan kaldırma girişimlerinden biriyle daha karşı karşıyayız. 7 Nisan 2019'da sivil uçuşlara kapatılan ve o güne dek ülkemizin en işlek havalimanı olmuş Atatürk Havalimanı, bugün ‘millet bahçesi’ olmak için yıkılıyor.

*Bu yıkım girişimi AK Parti iktidarının, cumhuriyet miraslarımıza olan ihanetlerinden yalnızca biri. İstanbul gibi bir metropolün tam göbeğinde, tüm ulaşım kolaylıklarıyla Doğu ile Batı arasında bir merkez görevi üstlenen havalimanımızın önce atıl duruma getirilişi, şimdi de göz göre göre heba edilmesi kabul edebileceğimiz bir şey değildir.

“DEVLET PARÇA PARÇA SATILIYOR”

*Bizler, AK Parti iktidarının cumhuriyet miraslarımıza olan düşmanlıklarına çoktandır aşinayız. AK Parti iktidarı ülkemizin güvencesi olan ve işleyen tüm kurumlarını birer birer gözden çıkarmış; şeker fabrikalarımızı, limanlarımızı, kağıt fabrikalarımızı, maden fabrikalarımızı, bankalarımızı hiç pahasına satmış, Türk Telekom'u dostu Hariri'ye 26 Milyar Lira'ya peşkeş çekmiş bir iktidardır.

*Devletin parça parça satılmasına göz yuman sayın Erdoğan, bugün de bu yıkımın sahibi olmakla övünürken ‘Zafer Anıtı’ olarak nitelendirdiği İstanbul Havalimanı yerine, tüm uçuşlarında varış noktasını Atatürk Havalimanı olarak tercih etmeye de devam etmiştir.

*Sayın Erdoğan'ın şahsen kullanmayı tercih etmediği İstanbul Havalimanı, AK Parti iktidarının cumhuriyet miraslarına olduğu gibi doğaya da düşman olduğunun çok açık bir sembolüdür.

*Çok daha ucuz bir maliyetle Atatürk Havalimanı‘nın yolcu kapasitesi genişletilebilecekken, iki havalimanı yapılabilecek bütçeyle; mevcut ormanların üzerine, göçmen kuşların rotasına, doğayı katledecek biçimde İstanbul Havalimanı inşa edilmiştir. Karşılığı olmayan geçiş garantileriyle bir kez bile bu havalimanına yolu düşmemiş vatandaşlarımızın da cüzdanlarına göz dikilmiştir.

“AK PARTİ İKTİDARININ SON ÇIRPINIŞLARIDIR”

*Bugün, Atatürk Havalimanı metro hattı hala İstanbul'un en işlek ulaşım hatlarından biriyken, AK Parti iktidarı İstanbul Havalimanı'na gidecek doğru metroyu bile inşa edememiştir. Bu yıkım, bir metro durağını dahi doğru noktaya denk getiremeyen AK Parti iktidarının son çırpınışlarıdır. Bu yıkım, Atatürk'ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır.

*Biz bugün, Türk gençliği olarak, vatanımızı arsa arsa satmış bu iktidardan hesap soruyoruz. Atatürk Havalimanı'nı neden yıkıyorsunuz? Atatürk'ün mirasından, değerlerinden, adından da mı korkuyorsunuz? Atatürk Havalimanı'nın tarihi, dünya standartlarında adından söz ettiren bir havalimanı olmasından mı rahatsız oldunuz? Ülkemizin prestijli ve işleyen kurumlarına olan düşmanlığınız ne zaman bitecek?

* Bu milletin sahip olduklarını dostlarınıza hiç pahasına peşkeş çekmekten, değerlerini yıkmaktan yorulmadınız mı? Sattıklarınızın parası yetmediği için ayağına gittiğiniz dünün düşmanları, bugünün dostlarına ne sözler verdiniz? Malum yurt dışı ziyaretlerinizin hemen ardından apar topar başlanan bu yıkımın sebebi nedir? İktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tüm bu soruların cevabını vermekle yükümlüdür.

*Bizler Türkiye Cumhuriyeti gençleri ve İYİ Parti olarak bu yıkımın en acil şekilde durdurulmasını istiyoruz. Atatürk'ün ve cumhuriyetimizin miraslarının tek adam rejiminde sorgusuz sualsiz ortadan kaldırılmasının her zaman olduğu gibi bugün de tam karşısındayız.”

“ATATÜRK'E DÜŞMAN OLANLARA BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından SÖZCÜ'nün haberini paylaşarak yarın Atatürk Havalimanı'nda eylem yapacaklarını duyurdu.

Kaftancıoğlu, “Yarın saat: 11.00’de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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