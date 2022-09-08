İzmir tarihi güne hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin kesin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922’nin 100’üncü yıldönümünü tarihi etkinliklerle kutlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Eylül özel gösterisi için hazırladığı Gündoğdu Meydanı’ndaki dev sahne geceye özel hazırlanan prodüksiyonun ardından megastar Tarkan’ın konserine de ev sahipliği yapacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin kutlamalara katılımını kolaylaştırmak için trafik ve toplu ulaşımda düzenleme yaptı. Yarın otobüs, metro, tramvay ve vapur seferleri sıklaştırılacak, Konak ve Alsancak'ta bazı noktalar trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi bu tarihi kutlamalara katılacak İzmirlilerin trafikte sorun yaşamamaları için de özel araç yerine toplu ulaşım kullanma çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül kutlamaları kapsamında trafik yoğunluğuna karşı ulaşım seferlerinde düzenlemeye gidildi. 9 Eylül Cuma günü Atatürk Caddesi (1.Kordon) Konak Pier'den limana kadar, Cumhuriyet Bulvarı Borsa Kavşağı'ndan limana kadar olan bölge ile Talatpaşa Bulvarı araç trafiğine kapalı olacak.

İzmirlilerin merkeze erişiminin sağlanması amacıyla Konak'a hizmet veren, İZBAN ve metro aktarma merkezleriyle bağlantılı 94 hattın son servis saatleri uzatıldı. Sefer saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye “www.eshot.gov.tr” adresinden ulaşılabilir. Ayrıca 00.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan Baykuş hatları da (910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Balçova-Konak) hizmet vermeye devam edecek.

EKİPLER DEVREDE OLACAK

Ulaşımda aksama yaşanmaması için Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görev alacak. Yolcu yoğunluğu olan hatlara ilave seferler koyulması amacıyla 30 adet otobüs hazır tutulacak. Etkinlikler süresince 253 numaralı Halkapınar Metro-Konak ve 202 numaralı Cumhuriyet Meydanı-Havalimanı hatları Gazi Bulvarı (Dönüş Fevzipaşa Bulvarı) ve Şair Eşref Bulvarı üzerinden hizmet verecek. 202 numaralı Cumhuriyet Meydanı-Havalimanı hattının son durağı Montrö olacak.

SEFERLER ARTTIRILDI

Metro, 06.00-02.00 saatleri arasında 5 dakikada, 02.00- 06.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka ve Konak tramvaylarında da seferler sıklaştırıldı. Karşıyaka'da 06.00- 23.30 saatleri arasında 10 dakika, 23.30-02.00 saatleri arasında 6 dakika, 02.00-04.00 saatleri arasında ise 60 dakika aralıklarla sefer düzenlenecek. Konak Tramvayı da 06.00- 23.30 saatleri arasında 7 buçuk dakikada, 23.30-02.00 saatleri arasında 5 dakika, 02.00-06.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir hizmet verecek.

TOPLU ULAŞIM KULLANMA ÇAĞRISI

İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik ve toplu ulaşım düzenlemelerinin yanı sıra bu tarihi kutlamalara katılacak İzmirlilerin trafikte sorun yaşamamaları için de özel araç yerine toplu ulaşım kullanma çağrısı yaptı.

Kutlamalar nedeniyle İZDENİZ A.Ş. 14.00 seferinin ardından Alsancak İskelesi'ni kapatacak. Deniz ulaşımı Konak ve Pasaport iskelelerinden sağlanacak.

TARKAN KONSERİ GÜNDOĞDU MEYDANI’NDA

Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük görsel şov ve ardından Gündoğdu Meydanı'ndaki bu dev sahneden sevenlerine seslenecek megastar Tarkan konseri için arama ve alana giriş noktaları Alsancak Limanı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Orduevi, Vasıf Çınar Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı olarak açıklandı.



OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI ZİRVE YAPTI

İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu ile hareketlenen İzmir ekonomisine tarihin en büyük 9 Eylül kutlamaları da ayrı bir canlılık getirdi.

Kutlama etkinlikleri ile Tarkan konserine canlı şekilde tanık olmak isteyen yurttaşlar Türkiye'nin dört bir yanından şehre akın etti. Otellerde doluluk oranları zirveye ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri bu durumdan memnun. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Tarkan konseriyle taçlandırılmış 100'üncü yıl etkinliklerine tüm çevre il ve ilçelerden, Türkiye'nin birçok yerinden insanların geldiğini belirterek “Cumhuriyet'in bayrağının dalgalandığı bu şehre vatandaşlarımız akın akın geliyorlar. 100'üncü yılımızda İzmir Körfezi teknelerle dolacak. 100'üncü yıl İzmir'de tam da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği gibi yaşanacak. Bütün otellerimiz de hemen hemen doldu” dedi.

“REZERVASYONLAR ARTTI”

Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel Müdürü Funda Çam da “İzmirliler olarak bağımsızlığımızın ikinci yüzyılına tanıklık ettiğimiz için tarifsiz bir mutluluğu ve coşkuyu yaşıyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki 9 Eylül kutlamalarının otel rezervasyonlarını arttırdığını belirten Funda Çam sözlerini şöyle sürdürdü: “Otel doluluk oranında geçen yıllara göre bariz bir yükselme görüyoruz. Bunda 9 Eylül'deki geniş çaplı kutlamaların ve Tarkan konserinin etkisi de var.”

“YÜZDE 92’YE ÇIKTIK”

Swissôtel Büyük Efes İzmir Genel Müdürü Rıza Elibol da yüzde 92 oranında doluluğa ulaştıklarını vurgulayarak “2016-2022 yılları arasında 9 Eylül tarihinde doluluk oranı yüzde 75 idi. Şimdi yüzde 92'ye çıkan oran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. yıl etkinlikleriyle ilgili” dedi.

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