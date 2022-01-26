Abone Ol

İzmir ve Manisa’da taşınmazlar Vakıflar tarafından kiralanacak

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da bulunan 201 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir ve Manisa’da taşınmazlar Vakıflar tarafından kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İş yeri, mesken, tarım arazisi vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesine katılmak isteyenlerin, gerekli evrakları en geç 7 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale 8 ve 9 Şubat 2022 tarihlerinde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
internet izmir Manisa Pazartesi