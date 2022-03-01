İzmir’de 24 saatlik su kesintisi başladı! İZSU 1 Mart su kesintisi listesi…

İZSU yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren Bayrakla, Çiğli ve Karşıyaka'da bazı mahallelere 24 saat boyunca su verilemeyecek.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim işlemi sebebiyle üç ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyeceği bildirildi. Su kesintisi saat 10:00 itibariyle başladı.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yapılacak vana değişime sebebiyle üç ilçede 26 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. İZSU’dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Bayrakla ilçesinden Cengizhan, Çiçek, Alpaslan, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baskı, Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala mahalleleri; Çiğli ilçesinden Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2, Evka-6, Güzeltepe, Şirintepe, Maltepe Köyiçi, Yakakent mahalleleri; Karşıyaka ilçesinden Örenkköy, Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal mahallelerinde 01.03.2022 tarihi saat 10.00'da başlayacak su kesintisi, 02.03.2022 saat 10.00’a kadar sürecek.”